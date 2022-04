Saisonstart im kleinsten Museum Dresdens

Dresdens kleinstes Museum öffnet nach der Winterpause zu Ostern wieder seine Pforte. Die Saison im Schillerhäuschen am Elbhang beginnt Karfreitag, wie die Museen der Stadt am Dienstag ankündigten. Die nur 21 Quadratmeter große städtische Einrichtung steht bis Ende Oktober jeweils an den Wochenenden und Feiertagen zur Besichtigung offen. Dabei können Besucher auch in Werke von Friedrich Schiller, der zwischen 1759 und 1805 lebte, und Vertonungen seiner «Ode an die Freude» reinhören. Bilder und Handschriften dokumentieren Werke aus dessen Dresdner Zeit.