Samariter unterstützen Hilfe für Obdachlose

Die Kältehilfe-Aktion des ASB gibt es bundesweit seit drei Jahren, der Regionalverband Leipzig beteiligt sich in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal daran. Und deshalb kann sich das Team um den Geschäftsführer des Suchtzentrums, Holger Herzog, nun über die Spende, beziehungsweise 100 neue Schlafsäcke, Thermounterwäsche und Hygienesets freuen. Rund 10.000 Euro hat der ASB Leipzig für Schlafsäcke und Co in die Hand genommen und sich bewusste für die Unterstützung des Hilfebusses entschieden.