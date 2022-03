Sanierung der Karcherallee – Umleitungen ab Montag

Unter anderem werden die Straßen neu asphaltiert. Außerdem werden die Bushaltestellen auf der Karcherallee barrierefrei ausgebaut und erhalten jeweils einen Fahrgastunterstand. Die Haltestelle auf der Westseite bleibt an ihrem Standort. Auf der Ostseite wird die Endhaltestelle der Linie 61, welche bisher nur zum Aussteigen diente, mit der Haltestelle der Linie 63 zusammengelegt. Auf der Baustelle sind Arbeiten an den Medien (Trinkwasser-, Strom- und Fernmeldeanlagen), der Straßenentwässerung sowie der öffentlichen Beleuchtung vorgesehen. Die Bauarbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit der SachsenEnergie, der Stadtentwässerung Dresden und den Dresdner Verkehrsbetrieben und dauern voraussichtlich bis August dieses Jahres an.