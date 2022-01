Sanierung des Blauen Wunders geht bald los

Am 1893 erbauten Blauen Wunder, offiziell „Loschwitzer Brücke“ sind 2022 sowie in den folgenden Jahren umfangreiche Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Diese Sanierung muss vorbereitet werden. Die Arbeiten dafür starten am Montag, 17. Januar und dauern bis Freitag, 18. Februar an. Sie sind abhängig von der Witterung. Jeweils zwischen 9 Uhr und 15 Uhr kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Je nach Baufortschritt ist in diesem Zeitfenster nur eine Fußwegseite in voller Breite nutzbar. Fahrspureinschränkungen sind stundenweise erforderlich. Pro Fahrtrichtung bleibt jederzeit eine Fahrspur nutzbar.