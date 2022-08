Sanierungsstart von Müglitz-Ufer in Dohna

Wie die Landestalsperrenverwaltung in Pirna mitteile, wird seit Montag zunächst eine dauerhafte Zufahrt gebaut. Von Oktober dieses Jahres bis Februar 2023 sollen Gehölzfällungen folgen. Anschließen sollen Arbeiten in dem Gewässer stattfinden, außerhalb der Fischschonzeit von Mai bis Oktober 2023 und nachdem der Fischbestand gesichert ist. Rund 1.300 Quadratmeter Ufergebüsch und 6.000 Quadratmeter Hartholzauwald gepflanzt sollen gepflanzt werden, um den Eingriff in Natur und Landschaft auszugleichen. Außerdem werde das Fundament einer Fußgängerbrücke zurückgebaut.