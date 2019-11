Sarrasani startet mit Tiger in seine 15. Saison

15-jähriges Jubiläum bei Sarrasani: So spektakulär wird die neue Show „XV - Magische Momente“

Vor 15 Jahren erschuf André Sarrasani Dresdens erste Dinnershow. Als jüngster Circus-Direktor Deutschlands übernahm er im Jahr 2000 die Geschäftsleitung des Familienunternehmens Sarrasani, welches auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblickt.

Über 250.000 Zuschauer zog es seit 2004 in die spektakulären Trocadero-Dinnershows. Für diese engagierte Sarrasani Jahr für Jahr Top-Artisten aus insgesamt über 25 Nationen. Gemeinsam mit ihnen und seinen Tieren kreierte er immer aufs Neue ein atemberaubendes Programm und erfand sich und seine Shows stets neu. So machte er jede Spielzeit zu einem unvergesslichen Publikumserlebnis.

THE CARDENAS BROTHERS UND DAS TODESRAD

Die aus Chile stammenden Brüder Rigoberto und Christopher Cardenas reisten mit ihrem Todesrad um die Welt und traten bei den verschiedensten Circussen und Theatern auf. Ihr ständiger Begleiter ist das sogenannte Todesrad. Hierbei handelt es sich um eine meterhohe Stahlkonstruktion, in der die beiden Brüder, gewaltigen Fliehkräften durch das Schwingen des Rades ausgesetzt, mit rasender Geschwindigkeit durch die Lüfte schweben. Sie setzen sich hierbei waghalsigen Sprüngen, teils mit verbundenen Augen, aus. Die Brüder entstammen einer Artistenfamilie und führen die Kunstform der Artistik bereits in fünfter Generation fort.

LUFTAKROBATIK-SHOW DES DUO POLISHCHUK

Das Ehepaar Victor und Nadia Polishchuk aus der Ukraine fesselt die Zuschauer mit ihrer Akrobatik-Show. Die beiden Künstler beherrschen die Strapatenkunst in Perfektion. An langen von der Decke herabhängenden Bändern schweben die beiden mit einer Leichtigkeit durch die Lüfte, die die enorme Kraftanstrengung, die diese Kunst erfordert, kaum erahnen lässt. Besonders faszinierend ist der sogenannte Zahnhang, eine Nummer, bei der beide Akrobaten von der Decke hängend, einander nur mit den Zähnen festhalten.

DER JONGLEUR NOEL AGUILAR

Dem jungen Showtalent Noel Aguilar aus Mexiko wurde seine Begeisterung für die Jonglage quasi in die Wiege gelegt. Als Nachfahre einer der ältesten, heute noch praktizierenden Circusfamilien Mexikos, entdeckte er bereits im Alter von fünf Jahren seine Leidenschaft für das Jonglieren. Unter Anleitung seines Vaters perfektionierte er schon bald sein Können und reiste bereits in jungen Jahren rund um den Globus, um vor großem Publikum zu performen.

Unter anderem stellte er sein Können beim The New Generation Festival in Monte Carlo unter Beweis und wurde hier mit dem begehrten Bronze Clown Award prämiert.

DIE DEVIL RIDERS IM MOTOR GLOBE

Drei Männer. Drei Motorräder. Eine Metallkugel. Das sind alle Zutaten, die man für eine spektakuläre Show braucht! Die Kolumbianer Víctor Robayo, Luis Carlos Zapata und Luis Antony Chavarro aus Ecuador rasen in rasantem Tempo auf ihren drei Motorrädern durch eine im Durchschnitt vier Meter messende Metallkugel.

COMEDIAN PASCAL DE BOER

Mit seiner unvergleichlichen Bühnenpräsenz und seiner variantenreichen mimischen Ausdruckskraft vermag der aus den Niederlanden stammende Pascal de Boer die Zuschauer zu begeistern. Die Anfänge des Komödianten begannen im Fach der Clownerie. Im Laufe der Jahre entwickelte er sein Können durch zahlreiche Auftritte kontinuierlich weiter und wechselte letztendlich von der Clownerie in das komödiantische Fach. Schon in jungen Jahren träumte er von einem Engagement bei Sarrasani. 2019 wird dieser Wunsch endlich Wirklichkeit.

VICTOR IM CRY WHEEL

Victor Polishchuk ist der unangefochtene Meister des Cry Wheels – einem Rad, ähnlich einem Rhönrad, das allerdings nur aus einem einfachen Aluminiumkreis besteht. Die Beherrschung des großen Cry Wheels erfordert maximale Übung, Gleichgewichtssinn, Mut und Kraft.

Victor dreht sich im Rhythmus der Musik mit seinem Rad um die eigene Achse, rollt mit und in dem Rad über die Bühne, vollzieht Wippen und Kullern des Rades in turnerischer Anmut.

DIE SARRASANI DANCERS

Die Tänzerinnen und Tänzer des Sarrasani Balletts, die Sarrasani Dancers, verzaubern das Publikum mit der Anmut ihrer grazilen Körper, der Stärke, Entschlossenheit und Leidenschaft ihrer Bewegungen. Die internationale Crew, die 2019 vor allem aus Lateinamerika stammt, vollführt Choreographien, die das Publikum zum Mittanzen anregen wird.

Die Premiere von „XV – Magische Momente“ findet am 22.11.2019 um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Trocadero-Theater am Elbepark statt. Die diesjährige Saison endet am 2. Februar 2020.

Quelle: Sarrasani