Sattelitenbilder zeigen Waldschäden auf

Sachsen: Waldschäden sollen durch Sattelitenbilder gezeigt werden

Die trockenen Sommer und der Borkenkäfer habe den Wäldern im Freistaat schwer zugesetzt. Ein Überblick aus dem All soll die Waldschäden in Sachsen nun deutlicher erfassen. Mit den Sattelitenbildern erhofft man sich eine konkretere Lagebild der vom Borkenkäfer betroffenen Waldgebiete. Die Schäden im Wald werden auch in Zukunft nicht weniger und indem man einen weitreichenden Überblick schafft, kann man den ökologischen Waldbau besser strukturieren.