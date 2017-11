Sattes Haushaltsplus für Chemnitz

Chemnitz – Die Stadt Chemnitz kann dank eines Haushaltsüberschusses ihre Investitionen in Infrastruktur und Bildung weiter fortsetzen.

Der Chemnitzer Stadtrat hatte im Februar dieses Jahres erstmals einen Doppelhaushalt für die Jahre 2017/2018 verabschiedet. Dieser hat ein Volumen von rund 1,5 Millarden Euro. Nun ist allerdings ein Nachtrag für den Haushalt im kommenden Jahr nötig – doch dies hat einen positiven Hintergrund.

Die Stadt hatte Förderbescheide über 36,2 Millionen Euro vom Freistaat und dem Bund für den Breitbandausbau erhalten. Damit soll in den noch nicht für das „schnelle Internet“ erschlossenen Gebiete in Chemnitz der Netzanschluss erfolgen – so unter anderem in Klaffenbach, Einsiedel Borna-Heinersdorf und Rottluff.