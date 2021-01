Saugbagger im Einsatz: Elsterbecken wird entschlammt

Im Leipziger Stadtteil Möckern kommt das Wasser-Sediment-Gemisch an. Über eine 1,6 Kilometer lange Spülleitung werden die Ablagerungen in diese Absetzbecken transportiert. Hier versickert das Wasser oder läuft über die sogenannten "Mönche" ab. Nach 6 bis 9 Monaten bleibt dann ein fester, trockener Schlamm zurück. Bevor er zur Deponie gebracht wird, wird er auf Kontamination überprüft. Denn die gab es in der Elster schon einmal. Sofern keine giftigen Stoffe gefunden werden, kann und wird der Schlamm wiederverwendet.