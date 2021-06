SC DHfK: Das letzte Heimspiel gegen HSG Nordhorn-Lingen

Leipzig- Der SC DhfK startet am kommenden Mittwoch in sein letztes Heimspiel für diese Saison. Ihre Kontrahenten sind die Spieler des HSG Nordhorn-Lingen unter Trainer Daniel Kubeš. Für Rückraum Links Spieler Philipp Weber ist es das vorletzte Spiel und das letzte Heimspiel mit dem SC DHfK. Zudem geht es für ihn bald zur Olympiade nach Tokio. Wie Cheftrainer André Haber, Geschäftsführer Karsten Günther und Philipp Weber ihren nächsten Gegner einschätzen und wie sie in Richtung Sommerpause blicken, erfahren Sie in der vollständigen Pressekonferenz.