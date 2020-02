SC DHfK ehrt Sportler und Trainer des Jahres 2019

Bei den Nachwuchssportlern bzw. Nachwuchssportlerinnen durften sich SC DHfK-Nachwuchshandballer Julius Meyer-Siebert und Ruderin Johanna Reichardt über die Auszeichnung des Vereins freuen. In der Kategorie "Sportler des Jahres 2019" wurden Elena Poschart, die sich Gold bei der Finswimming-EM sowie Bronze bei der Apnoe-EM erkämpfte und Radsportler Felix Groß gekürt. Der Mann, der einen großen Anteil am Erfolg von Felix Groß hat, wurde ebenfalls geehrt: Der Leipziger Prof. Dr. Dietmar Junker, der im nächsten Jahr 60 Jahre Mitgliedschaft in der Radsport-Abteilung des SC DHfK feiert, wurde zum Trainer des Jahres ernannt. Ebenso wurde dem Finswimming-Trainer Lutz Riemann diese Ehre zuteil. Auch er ist bereits seit 25 Jahren dabei.