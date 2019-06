SC DHfK fördert die Kleinen

Sie bringen ihnen spielerisch die wichtigsten Grundlagen des Handballs bei. Diesmal sind die Profi-Sportler in der Hans-Kroch Grundschule in Gohlis-Nord . In diese Schule ging auch schon der Rückraumspieler Gregor Remke , der natürlich an diesem Tag auch dabei ist. Er und die Kinder geraten ganz schön ins Schwitzen.