SC DHfK gewinnt souverän gegen TBV Lemgo Lippe

In der zweiten Halbzeit ließ der SC DHfK keine Zweifel mehr aufkommen, wer als Sieger von der Platte gehen würde. Neben dem Topscorer der Leipziger Lucas Krzikalla mit 5 Toren, glänzte vor allem der starke Torhüter der Grün-Weißen Kristian Sæverås mit drei von drei gehaltenen Siebenmetern. Das wird ihm wohl noch länger im Gedächtnis bleiben. Die euphorischen Zuschauer sahen, wie den Gästen aus Lemgo allmählich die Kräfte schwanden und so hieß es am Ende 29:25 für die Hausherren aus der Messestadt.