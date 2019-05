SC DHfK gewinnt spannendes Spiel gegen den HC Erlangen 26:25

Vor 3797 Zuschauern kämpften sich die Leipziger nach einem Halbzeitrückstand von 14:12 Toren wieder zurück. Zwar hatten die Hausherren zu Beginn eine zwischenzeitliche 3 Tore Führung. Doch nach einer kleinen Schwächeperiode zum Ende der ersten Halbzeit, mussten die Messestädter mit einem Rückstand in die Pause gehen. Nach Wiederanpfiff setzte sich der Abwärtstrend zunächst fort. Mitte der zweiten Halbzeit kämpfte sich der SC aber aber wieder zurück. Die Zuschauer sahen eine spannende Partie und am Ende gewann der SC DHfK in aller letzter Minute durch den Siegtreffer von Aivis Jurdzs mit 26:25.