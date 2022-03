SC DHfK gewinnt verdient gegen Kontrahent TuS N-Lübecke

Die Partie startete unspektakulär. Über fünf Minuten dauerte es, bis das erste Tor fiel und Leipzig damit in Führung ging. Doch dann kam Schwung in die Jungs von Cheftrainer André Haber: Bis zur 15. Minute konnten die grün-weißen Messestädter ihren Vorsprung auf 8:4 ausbauen. Danach schwächelten sie allerdings ein wenig, zudem mussten sie ab der 25. Minute auf ihren Rückraumschützen Sime Ivic verzichten, da dieser bei einem Siebenmeterwurf den Kopf des Gäste-Torwarts Aljosa Rezar traf und damit die Rote Karte sah. Dank einiger Glanzparaden des Leipziger Torhüters Mohamed El-Tayar konnte der SC DHfK jedoch seine Führung halten und ging mit 12:10 in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der ägyptische Nationalkeeper glänzen und hielt das Tor der Leipziger sauber. Dank einiger schneller Tempogegenstöße vergrößerte sich der Vorsprung der Messestädter bis zur 43. Minute auf 19:12. Danach geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr. Der Endstand betrug 25:21, ein deutlicher und verdienter Heimsieg der Leipziger. Bester Werfer der Mannschaft des SC DHfK war Rechtsaußenspieler Patrick Wiesmach mit sechs Toren, dich gefolgt von Luca Witzke mit fünf Toren. Torhüters Mohamed El-Tayar konnte mit insgesamt 13 Paraden glänzen. Bester Werfer der Jungs aus Lübecke unter Trainer Goran Perkovac war Lutz Heiny mit fünf Treffern.

Der nächste Gegner des SC Dhfk Leipzig ist der Hamburger SV. Das Spiel wird am 3. April in der Sporthalle Hamburg stattfinden. Das nächste Heimspiel der Leipziger gegen Kontrahent TBV Lemgo Lippe ist wenige Tage später am 7. April.