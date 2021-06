SC DHfK: Hart erkämpfter Sieg im letzten Heimspiel

Nach der Halbzeitpause fanden die Leipziger weiterhin nicht recht ins Spiel zurück. Nordhorns Torwart Björn Buhrmester konnte mit einigen Paraden glänzen. Die Gäste konnten so ihren knappen Vorsprung halten und streckenweise weiter ausbauen, in der 36. Minute führten sie mit drei Treffern. Dieser Vorsprung reichte bis in die 51 Minute (17:20). Nach einer Auszeit von DHfK Trainer André Haber brachten die Leipziger noch einmal Tempo ins Spiel und konnten so die Wende im Spiel herbeiführen. Vier Tore am Stück drehten die Partie, in den Schlussminuten kämpften die Grün-Weißen, bis der Sieg feststand. Der Schlusspunktestand zeigte 24:21. Im Anschluss gab es noch eine Zeremonie, in der die vier verdienten Spieler, die den Verein verlassen werden, vom Publikum verabschiedet worden.