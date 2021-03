SC DHFK: Harte Arbeit gegen TuSEM Essen

Das erste Heimspiel diesen Jahres konnte der SC DHfK Leipzig nur mit etwas Mühe gegen seinen Gegner TuSEM Essen gewinnen. In der ersten Halbzeit hatten die Leipziger deutliche Probleme mit dem starken Tempospiel ihrer Kontrahenten und lagen überwiegend mit durchschnittlich zwei Toren hinter den Gästen aus Essen. Doch noch vor der Halbzeitpause kam es zum Ausgleich (14:14). In der zweiten Hälfte drehten dann die Spieler des SC DHfK auf, stabilisierten ihre Abwehr und konnten in einer entscheidenden Phase des Spiels sechs Treffer in Folge erzielen, danach zeigte die Punktetafel 21:17. Nachdem es in den letzten Minuten noch einmal spannend wurde, konnte der ehemalige TuSEM-Spieler Luca Witzke zwei Treffer verbuchen und die Leipziger gewannen die Partie mit 26:23.