SC DHfK holt den ersten Sieg in der Saison

Am Dienstagabend besiegten die Leipziger den Aufsteiger aus Bietigheim mit 31:24. Trotz des klaren Ergebnisses mussten die Grün-Weißen lange zittern. Bietigheim führte zu Beginn der Partie schnell mit 4:1. Schell nahm Coach Michael Biegler die Auszeit und ordnete die Abwehr. So richtig sollte die Mannschaft jedoch noch nicht ankommen und so ging es mit 14:14 in die Pause. In der zweiten Hälfte lief es dann besser für die Hausherren und gingen immer wieder in Führung.