SC DHfK holt sich Bronzemedaille beim Heide-Cup

Kantersieg gegen Zweitliga-Aufsteiger HSV Hamburg

Durch den Kantersieg tags zuvor gegen den HSV Hamburg mit 37:18 waren die Leipziger sogar für das Finale qualifiziert, da dort aber Montpellier gewartet hätte und die Leipziger den Franzosen bereits am Freitagabend unterlagen, einigten sich die Teams darauf die Partien zu tauschen.

Sehr zur Freude aller DHfK-Verantwortlichen und Fans konnte im kleinen Finale nach überstandenen Rückproblemen Philipp Weber wieder mitmischen. Am Montag konnten die Grün-Weißen etwas durchpusten - Am Dienstag geht es in Naumburg bereits zum nächsten schweren Test gegen den SC Magdeburg.