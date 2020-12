SC DHfK – Jungs treffen auf TSV Hannover-Burgdorf

Kurz vor den Feiertagen starten die Handballer vom SC DHfK noch einmal richtig durch.

Bereits die letzten zwei Spiele konnten die Grün-Weißen für sich entscheiden. Nun steht am kommenden Donnerstag das Match gegen die Jungs von Hannover -Burgdorf an. Diese befinden sich derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz. Das hat allerdings in Augen des Cheftrainers André Haber nichts zu sagen.

Das Spiel findet in der heimischen Halle der Leipziger Arena statt- wenn auch Corona bedingt - erneut ohne Publikum. Davon lässt sich der DHfK allerdings nicht unter kriegen. Trotz dessen, dass es sich bei Hannover-Burgdorf um keinen leichten Gegner handelt, blickt der Cheftrainer dem kommenden Spiel optimistisch entgegen.