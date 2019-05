SC DHfK-Junioren schaffen Sprung ins Halbfinale

Die Grün-Weißen blieben auch in der zweiten Hälfte grundsätzlich ihrer Favoritenrolle gerecht, zeigten sich allerdings ab und zu etwas unkonzentriert in Angriff und Defensive, was auch Trainer Albrecht, trotz der Freude, nach der Partie anmerkte.

Schlussendlich steht für die B-Junioren der Leipziger der Einzug in die vorletzte Runde zur Deutschen Meisterschaft. Das erste Halbfinal-Hinspiel lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am kommenden Samstag geht es in der Brüderhalle zum Knallerspiel gegen den THW Kiel. Anwurf vor dann hoffentlich wieder stimmungsvoller Kulisse ist um 16 Uhr.