SC DHfK kassiert erste Niederlage

Es war die erste Niederlage der Grün-weißen dieser Saison. Am Donnerstag spielte der SC DHfK gegen die Eulen aus Ludwigshafen und verlor am Ende mit 27:34. Die Gastgeber legten schon in der ersten Halbzeit einen besseren Start hin. Mit vier Gegentoren ging es in die erste Pause.

Trotz intensiver Vorbereitungen auf das Spiel und mit drei Siegen im Rücken ging es für den SC DHfK mit einer Niederlage nach Hause.

Das nächste Heimspiel der Grün-Weißen steht am 15. September an. Gegen FRISCH AUF Göppingen können die Leipziger dann zurück in die Erfolgsspur finden.