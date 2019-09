SC DHfK Leipzig bleibt eine Macht in der ARENA Leipzig

Nach der Pause hat man ein komplett anderes Leipzig gesehen. Vor allem Keeper Jens Vortmann glänzte mit zahlreichen Paraden und war somit ausschlaggebender Spieler für die zwischenzeitliche 24:19 Führung. Zu diesem Zeitpunkt dachte man in der Halle, das Ding ist durch! Aber der Bergische HC fand zurück in die Partie und machte das Spiel noch einmal spannend und kam bis auf ein Tor heran. Doch der SC DHfK Leipzig behauptet sich und fährt somit zwei Punkte ein und behauptet sich somit in der Tabellenspitze.