SC DHfK Leipzig: deutlicher Sieg gegen HSC 2000 Coburg

Das Spiel des SC DHfK Leipzig gegen den HSC 2000 Coburg in der Quarterback Immobilien Arena startete ausgeglichen. In der neunten Minute gingen die Gastgeber das erste Mal in Führung (5:4) und konnten diese bis zur Halbzeitpause auf einen Punktestand von 22:15 ausbauen. Lucas Krzikalla schaffte es in den ersten 30 Minuten neun Tore zu erzielen und stellte damit einen Saisonrekord für sich und seine Mannschaft auf. Auch Kristian Saeveras glänzte in seiner Position als Torhüter, parierte mehrere Torschüsse der fränkischen Gäste und unterstützte so das Tempospiel seiner Teamkollegen.