SC DHfK Leipzig ehrt seine Sportler

Melanie Gebhart und Martin Schulz sind Sportlerin und Sportler des Jahres 2022 des SC DHfK Leipzig. Nachdem im vergangenen Jahr die besten Athleten des Vereins noch virtuell geehrt wurden, konnte die Preisverleihung in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Man freue sich, den Sportler wieder persönlich in die Augen schauen zu können, so sagte es die Vizepräsidentin Leistungssport beim SC DHfK Leipzig. Über 100 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik hatten sich im Mediencampus „Villa Ida“ versammelt um die besten Athleten des Vereins und deren Trainer des Jahres 2021 zu ehren.

„Paralympicssieg, Top-Platzierungen bei Olympischen Spielen, Weltmeistertitel, Jugend-WM-Medaillen, Deutsche Meister, Deutsche Rekorde - die Erfolgsliste der besten Sportler und Trainer des Vereins las sich auch im Sportjahr 2021 wieder imposant. Grund genug, diese Leistungen heute wieder zu würdigen“, so beschrieb es SC DHfK-Präsident Bernd Merbitz.

Mit Wasserspringerin Johanna Krauß und Speedskater Tamino Ohme wurden in diesem Jahr auch wieder die besten Nachwuchssportler geehrt.

Quelle: dpa