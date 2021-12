SC DHfK Leipzig gewinnt souverän mit 24:16 gegen den HC Erlangen

In der zweiten Hälfte taten sich beide Teams von beginn an vor dem Tor schwer. Es dauerte gut 7 Minuten bis die Gastgeber aus Leipzig den ersten Treffer der zweiten Halbzeit für sich verbuchen konnten. In der Folge wurde es auf beiden Seiten nicht viel besser. Viele vergebene Torchancen und starke Torhüterleistungen, ließen kaum noch Tore fallen. Doch die Fürhung des Teams um Cheftrainer André Haber war zu keiner Zeit in Gefahr, sodass die Leipziger am Ende einen klaren 24:16 Sieg für sich verbuchen konnten.