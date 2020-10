SC DHfK Leipzig Heimspiel endet Remis

In der zweiten Halbzeit kamen die Handballer des SC DHfK besser ins Spiel und konnten trotz mehrfacher Unterzahl immer wieder in Führung gehen. Dabei sahen die gut 2000 Zuschauer eine extrem spannende Schlussphase, in der Sieg für den SC DHfK förmlich in der Luft lag. Allerdings waren die Leipziger nicht mehr in der Lage, den Ausgleichstreffer der Füchse in der 59 Spielminute noch einmal zu kontern. Am Ende mussten sich beide Teams mit einem gerechtem 24:24 Unentschieden zufrieden geben.