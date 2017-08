SC DHfK Leipzig heiß auf Saisonauftakt beim DHB-Pokal

Leipzig – LEIPZIG FERNSEHEN und apo.com bleiben auch in der kommenden Spielzeit Medienpartner des SC DHfK Leipzig.

Auf dem Dach des Medienhauses am Peterssteinweg gaben Geschäftsführer Karsten Günther, Cheftrainer André Haber und Kreisspieler Alen Milosevic am Donnerstag einen Ausblick auf den Saisonstart. Noch vor dem regulären Ligabetrieb trifft der Leipziger Bundesligist am Samstag in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Zweitligaaufsteiger VfL Eintracht Hagen. Laut Chefcoach André Haber will die Mannschaft das Achtelfinale des DHB-Pokals gewinnen, hat aber auch Respekt und Demut vor den Gegnern.

In der Bundesliga kann der SC DHfK dagegen auch weiterhin auf Goldsponsor apo.com setzen. Die Online-Apotheke bietet mit dem Teamticket ein besonderes Highlight an. Damit erhalten Gruppen ab 12 Personen bis zu 30 Prozent Rabatt.

Ende August wird es dann für die Mannschaft von Trainer André Haber auch in der Bundesliga wieder ernst. Besonderer Fokus liegt dabei natürlich auf dem Saisonauftakt gegen Aufsteiger Hüttenberg. Dabei freut sich Coach André Haber wieder auf die besondere Atmosphäre und die Fans in der ARENA Leipzig.

LEIPZIG FERNSEHEN wird als Medienpartner wie gehabt alle Heimspiele des SC DHfK begleiten. Neben dem DHfK-Magazin sind zahlreiche weitere Formate geplant, die einen Einblick hinter die Kulissen der Bundesligateams ermöglichen.