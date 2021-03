SC DHfK Leipzig kassiert Niederlage: Keine Zeit zum Trauern

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihr erstes Spiel nach der Länderspielpause verpatzt. Mit 28:23 verloren die Grün-Weißen am Donnerstagabend auswärts gegen TVB Lemgo Lippe. Und das obwohl sie kurz nach Spielbeginn mit 0:4 in Führung gingen. Doch nach zehn Spielminuten ging der Spielfluss der Leipziger verloren. Zeit zum trauern bleibt den Handballern des SC DHfK nicht. Bis zum 1. April müssen die Leipziger fünf Bundesligaspiele bestreiten. Damit stehen die Handballer vor zwei knallharten Wochen. Bereits am Sonntag treffen die Grün-Weißen in heimischen Hallen auf die Rhein Neckar Löwen. Chefcoach André Haber weiß, dass man den Gegner nicht unterschätzen sollte.