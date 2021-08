SC DHfK Leipzig: Noch zwei Wochen bis Saisonstart

Leipzig- Die Handballer vom SC DHfK Leipzig belegten in der vergangenen Saison den 6. Platz in der Tabelle. Anlässlich zum Auftakt der neuen Saison am 8. September fand heute eine Pressekonferenz statt. Wir haben mit Chefcoach André Haber und mit Rückraumspieler Luca Witzke gesprochen.