SC DHfK Leipzig siegt klar gegen Göppingen

Vor über 3.500 Zuschauern zeigten die Gastgeber von Beginn an eine starke Leistung und spielten sich frühzeitig einen klaren Vorsprung heraus. Lucas Krzikalla führte an diesem Abend die starke Offensiver der Hausherren mit 7 Toren an. Hinzu kam eine überragende Leistung in der Defensive , die es den Gästen an diesem Abend verwehrte, den Anschluss zu halten. Bereits zur Pause führten die Leipziger mit 17:11 klar. Die zweite Hälfte begann, wie die Erste, rasant und die Mannschaft von SC DHfK-Trainer André Haber baute ihre Führung auf 20:11 aus.