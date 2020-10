SC DHfK Leipzig verliert erstes Spiel der Saison

In einem hart umkämpften Spiel, rannten die Leipziger vor heimischer Kulisse die gesamte Partie über einem Rückstand hinterher. Auffällig waren vor allem die vielen Fehler im Angriffsspiel der Hausherren. So dauerte es bis zur sechsten Minute, ehe Lukas Binder den ersten Treffer für seinen SC DHfK verbuchen konnte. Im verlauf der Partie kämpften sich die Leipziger immer wieder an die Gäste heran und gingen mit einem 9:12 in die Halbzeitpause. Doch die zweite Hälfte war zunächst ein Spiegelbild der Ersten.