SC DHfK Leipzig verliert gegen Meister THW Kiel

Anfangs tat sich der THW Kiel in der ersten Halbzeit etwas schwer und rannte zumeist einem knappen Vorsprung der gastgebenden Sachsen hinterher. Aus einem 1:4 (7.) wurde ein 4:4 (11.). Hendrik Pekeler gelang beim 12:11 in der 24. Minute die erste Führung für die Norddeutschen. In die Pause ging es dann aber wieder mit einem Rückstand.