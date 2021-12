SC DHfK Leipzig verliert in letzter Minute gegen Minden

Die Mannschaft aus Leipzig um Cheftrainer André Haber startete etwas besser in die Partie. Dennoch konnten die Hausherren sich nicht wirklich vom Tabellenschlusslicht aus Minden absetzen. Die Erste Halbzeit war sehr zerfahren und so konnten die Gastgeber nur mit einer knappen 13:12 Führung in die Pause gehen. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich der Ersten, mit vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten. Die Leipziger konnten kurz vor Ende der Partie eine 2 Tore Führung der Mindener noch ausgleichen, aber die Gäste schlugen kurz vor dem Abpfiff zurück und erzielten in aller letzter Minute den Siegtreffer zum 25:26 Endstand.