SC DHfK: letzte Saison für Kapitän Alen Milosevic

Bei dem Event in der Quarterback Immobilien Arena konnten die Gäste außerdem einen Einblick in die wirtschaftliche und sportliche Planung des Handballvereins erhalten. Neben Musik, kühlen Drinks und leckeren Snacks konnten die überwiegend aus Sponsoren bestehenden Gäste der Mannschaftspräsentation netzwerken und Autogramme der Spieler und Trainer erhalten. Zudem wurden Ehren-Medaillen an die Gäste verteilt, als Dankeschön für die Treue zum Verein.