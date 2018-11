SC DHfK macht Feiertag zum Spieltag

Für die Handballer des SC DHfK geht es am Buß- und Bettag erneut auf die Platte in der heimischen Arena. Gegner am Mittwoch sind die Recken des TSV Hannover-Burgdorf. Wieder voll einsatzfähig ist Rechtsaußen Patrick Wiesmach. Der Däne kann nach langer Verletzung endlich wieder vor heimischem Publikum auflaufen. Er wird genauso wie alle anderen den Plan von Trainer André Haber umsetzten müssen.

Nach einer bitteren Niederlage am Sonntag gegen die Eulen Ludwigshafen wollen die Grün-Weißen wieder ein Heimspektakel abfeuern. Besonders im Fokus stehen an diesem Spieltag die kleinen Fans in der Arena, erklärt Andreas Fischer vom Kindermobil24. Mit Hüpfburgen, Tischkicker und Carrera Bahn können sie den Feiertag so richtig genießen.