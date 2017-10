SC DHfK – Nach Pokalerfolg mit Rückenwind ins Ligaspiel

Leipzig – Nach dem überzeugenden Sieg gegen Melsungen im Pokal will der SC DHfK Leipzig nun auch in der Bundesliga wieder punkten. Bereits am Sonntag empfängt die Mannschaft von Cheftrainer André Haber den HC Erlangen.

Auf dem Mittelständischen Unternehmertag präsentierten die Handballer sich nicht nur als Team und Verein, sondern auch ihre Ziele für das kommende Spiel gegen die Mittelfranken.

Die Gäste aus Erlangen stehen nach einigen Turbulenzen inklusive Trainerentlassung auf Platz 16 der Tabelle und wollen endlich zurück auf die Siegesstraße. Ein einfaches Spiel erwartet Coach Haber daher nicht. Präsentiert wird der Spieltag von der B.A.S. Verkehrstechnik AG, die den SC DHfK nicht nur als Pate und Sponsor unterstützt, sondern bei der Berufsausbildung über ein duales Studium.

Anwurf für die Partie Leipzig gegen Erlangen ist am Sonntag um 12.30 Uhr in der Arena Leipzig. Für alle Studenten gibt es noch ein besonderes Highlight. Gegen Vorlage des Studentenausweises erhalten sie zwei Ticktes zum Preis von einem.