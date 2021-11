Leipzig- Am Sonntag bestreiten die Handballer vom SC DhfK Leipzig bereits ihr drittes Heimspiel in 11 Tagen. Zu Gast auf der Platte ist diesmal der MT Melsungen. Nach vier erfolgreichen Heimspielen nacheinander gehen die Grün-Weißen optimistisch in die Partie. Doch nicht nur spielerisch läuft es gut für die Bundesligisten. Am 18.11. hat der neue Pop-Up Fanstore in den Höfen am Brühl eröffnet. Hier gibt es von Schals, Trikots bis hin zu Kuschelsocken und Bechern alles, was das Fanherz begehrt.