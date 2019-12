SC DHfK Pressekonferenz im Allee-Center

Der SC DHfK lud am Mittwoch Nachmittag zum Pressegespräch in den REWE Markt im Allee-Center ein. Themen waren das anstehende letzte Heimspiel des Jahres gegen HSG Wetzlar und die Sicker Tauschbörse. Seit Anfang Dezember können Fans in 28 Leipziger Rewe Märkten die Offiziellen DHfK Sticker Sammeln. Eine Chance die letzten fehlenden Sticker zu ergattern und doppelte Sticker einzutauschen, gibt es am Sonntag bei der Tauschbörse im Foyer der QUARTERBACK Immobilien ARENA beim Bundesligaspiel SC DHfK Leipzig gegegn HSG Wetzlar. Im letzten Spiel geht es für die grün-weißen neben einem erfolgreichen Abschluss der Hinrunde vor allem darum, etwas für Menschen zu tun, denen es nicht so gut geht. Gemeinsam mit den Rewe Märkten in und um Leipzig spendet der SC DHfK am REWE Weihnachtsspieltag alle Zusatzeinnahmen aus diversen Charity-Aktionen an die Leipziger Kinderstiftung, um benachteiligten Kindern, Jugendlichen und Obdachlosen vor den Weihnachtsfeiertagen eine kleine Freude zu machen.

Alle Kinder, die gemeinsam mit ihren Familien das Heimspiel am Sonntag besuchen erwartet zudem ein kleines Geschenk.