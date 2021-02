Sachsen - Am Sonntag startet der SC DHfK mit einem Auswärtsspiel gegen THW Kiel in die Rückrunde der Saison 20/21. Cheftrainer André Haber, Kapitän Alen Milosevic und der Geschäftsführer Karsten Günther haben aus diesem Anlass am Mittwochabend eine digitale Pressekonferenz durchgeführt. Die Journalisten interessierten sich neben dem anstehenden Spiel über die Situation um Nationalspieler Philipp Weber und Maximilian Janke. Beide verlassen den Verein. Hier sehen Sie die komplette Pressekonferenz: