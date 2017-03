SC DHfK schlägt endlich auch den HC Erlangen

Die Gäste aus Erlangen kamen deutlich konzentrierter aus der Kabine zurück und läuteten eine spannende, hart umkämpfte zweite Halbzeit auf Augenhöhe ein. Erlangen erzielte zwei Treffer in Folge und dann verletzte sich Putera auch noch in der 37. Spielminute und humpelte von der Platte. Dafür war Jens Vortmann zur Stelle und parierte als erstes einen Siebenmeter.

Die SC DHfK-Handballer hatten sehr mit der Gästeabwehr zu kämpfen. Erlangen erzielte vier Treffer in Folge und war in der 49. Minute plötzlich auf 22:21 an die Leipziger herangekommen.

Doch kein Grund aufzugeben. Die Halle kochte, die Zuschauer hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen. Es folgten heiß umkämpfte Minuten. Leipzig war wieder am Zug - Aivis Jurdzs traf für Leipzig. Dann verwarf auch noch der Erlangener Pavel Horak einen Siebenmeter. Die Hausherren spielten konzentriert. Sie ließen zwar die Gäste in der 57. Minute noch einmal auf 26:25 rankommen, nutzen aber die verbleibenden drei Minuten, um noch drei Tore zu werfen. Am Ende stand ein weiterer Heimsieg mit 29:25 auf der Anzeigetafel.

Das nächste Heimspiel ist am Ostermontag um 17:15 in der Arena Leipzig gegen den VfL Gummersbach. Für das Auswärtsspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 1. April wird Tormann Milos Putera voraussichtlich ausfallen, bei dem nach dem Spiel eine schwere Knochenprellung mit Einblutung am Knie diagnostiziert wurde.