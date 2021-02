SC DHfK: Schwerer Rückrundenstart gegen THW Kiel

Nach der Winterpause hatten die Handballprofis nur ein paar Wochen Zeit, um wieder in den Ligaalltag zurückzufinden. Die Messestädtler konnten besonders beim Start in die Hinrunde einige Punkte sammeln. Aktuell stehen sie auf Platz 6 der Handball Bundesliga. Anpfiff für das Spiel am Sonntag ist 13:30 Uhr. In den kommenden beiden Spielen geht es dann ebenfalls auswärts auf die Platte. Dann stehen die Spiele gegen den Bergischen HC und die MT Melsungen auf dem Programm.