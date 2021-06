SC DHfK setzt Siegesreihe fort

Mit der Unterstützung von 1.400 Fans ging der SC DHfK bereits am Anfang sehr selbstbewusst in die Partie und dominierte überwiegend die erste Halbzeit. In der 23. Spielminute und nach dem Treffer zum 13:7 durch Martin Larsen kam es allerdings zum Bruch. Die Offensive der Leipziger Jungs kam ins wanken und der Abwehrverbund brachte immer mehr Lücken hervor. In knapp zehn Minuten kehrte der BHC das Spiel um und verwandelte den eindeutigen Rückstand in einer 15:13 Führung. Allerdings wurde die erste Partie von einem heftigen Zusammenstoß zwischen Max Darj vom Bergischen HC und Luca Witzke überschattet. Beide Spieler mussten lange behandelt werden, wobei Darj im Gesicht genäht werden musste.