SC DHfK – so laufen die Saisonvorbereitungen

Leipzig – Zwei Wochen noch haben die Handballer der SC DHfK Zeit, sich für die neue Spielzeit im deutschen Handball-Oberhaus vorzubereiten.

Geschäftsführer Karsten Günther hatte dementsprechend gute Nachrichten für seine Schützlinge – für die Saison 2017/2018 hat der SC DHfK mit BMW einen neuen Goldsponsor. Das Logo des Autobauers ziert ab der kommenden Spielzeit nicht mehr nur die Kleidung des Trainer-Teams, sondern auch die Trikots der Spieler. Der Fuhrpark des Handballclubs erhält jetzt Zuwachs mit einem elektrischen und zwei hypridbetriebenen BMWs.

Die letzten Tage vor Saisonbeginn am 27. August nutzt das Team noch für den letzten Feinschliff. Mit neuem Gewand und bester Vorbereitung startet das Team Ende August dann in die neue Spielzeit in der stärksten Handball-Liga der Welt.