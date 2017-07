SC DHfK startet in die Vorbereitung

Leipzig – Am Donnerstag präsentierten Trainer André Haber und Geschäftsführer Karsten Günther das neue Gewand. Ebenfalls neu auf der Brust der Leipziger ist das Enblem des Logistikriesen DHL. Das DHL Hub Leipzig ist ab sofort Goldpartner und Trikotsponsor der Grün-Weißen.

Da ist es das neue Trikot der Handballer des SC DHfK Leipzig. Ganz in den Vereinsfarben Grün und Weiß mit dem Schriftzug Handball für Leipzig werden die Messestädter in der kommenden Saison auf die Platte gehen. In den nächsten drei Jahren werden die Leipziger vom Sportartikelhersteller PUMA ausgerüstet.

Die wohl größte Umstellung ist zukünftig an der Seitenlinie zu beobachten. Nachdem Christian Prokop auf den Stuhl des Bundestrainers gerückt ist, heißt der neue Mann auf der Bank André Haber. Der ehemalige Co-Trainer kennt die Mannschaft bestens und hat für sein halbjähriges Engagement als Cheftrainer klare Ziele.

Zum neuen Jahr wird dann Michael Biegler das Zepter als Cheftrainer des SC DHfK übernehmen. In die neue Saison gehen die Leipziger mit drei Neuzugängen unter anderem dem Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit und Rückkehrer Philipp Weber.

Nach dem Trainingsauftakt am Donnerstagabend geht es am kommenden Montag ins Trainingslager nach Köln. Zum ersten Punktspiel geht es am letzten Augustwochenende nach Minden.