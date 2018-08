SC DHfK stellt seinen offiziellen Kader vor

Um in der stärksten Liga der Welt bestehen zu können, benötigt jedes Team einen großen Rückhalt. Vor allem auf das Publikum kann sich die Mannschaft dabei immer verlassen. Mit knapp 4200 Zuschauern bei Heimspielen konnte der Zuschauerschnitt zum Vorjahr wieder etwas gesteigert werden. Die DHfK-Familie wird immer größer - das zeigte auch der Sponsorenandrang am Mittwochabend.

Der Verein will auch in Zukunft Vorbilder entwickeln und Talenten die Chance bieten zu Führungsspielern zu werden. Ernst wird es zum ersten Mal am Samstag im DHB-Pokal gegen den Leichlinger TV. Bundesligastart der Grün-Weißen ist dann am 23. August in der heimischen Arena.

Autor: Marvin Christmann