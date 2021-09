SC DHfK trifft auf HSV Hamburg

Am Donnerstag gibt es dann für Cheftrainer André Haber die Chance weitere Punkte zu holen. Trotz des kürzlichen Punkteerfolgs, können die Leipziger nicht vollständig zufrieden mit dem letzten Spiel sein. Nach souveräner Führung in der Halbzeit, kamen die Messestädtler gegen Ende des Spiels noch einmal ins Zittern. Lucas Krzikalla kam beim Spiel gegen Lemgo zum ersten Einsatz von Beginn an. Für ihn sind die zwei geholten Punkte vor allem ein Motivator.