SC DHfK und Allianz machen Schule: Digitale Unterrichtsstunde

Der SC DHfK Handball hat sich seit nunmehr fünf Jahren auf die Fahnen geschrieben, die Sportart Handball wieder stärker im Schulalltag zu verankern und Kinder und Jugendliche für den Vereinssport zu begeistern. Mit dem bereits mehrfach ausgezeichneten Nachwuchsprojekt „SC DHfK und Allianz machen Schule“ besuchen die Profi-Handballer des SC DHfK für gewöhnlich jede Woche mindestens eine Schule in Leipzig und der Region. Da dies aktuell nicht möglich ist, schlüpften die Bundesligaprofis in die Lehrer-Rolle beim Homeschooling. Hier konnten Schüler den Profis Lucas Krzikalla und Marc Esche ganz persönlich die Fragen stellen, die sie am meisten interessieren. Im Anschluss verwandelten die Spieler zusammen mit Athletik Coach Hagen Pietrek die Kinderzimmer der Schüler in kleine Sporthallen. Hier kamen auch die Profis ins Schwitzen. Die Resonanz der Lehrer und Schüler war positiv und von großer Dankbarkeit geprägt. Wer Lust auf digitalen Unterricht mit den Handballern des SC DHfK Leipzig hat, kann sich unter marketing@scdhfk-handball.de für eine Stunde mit seine Klasse bewerben.