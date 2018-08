SC DHfK unterliegt Lemgo im Siebenmeterwerfen

Zum Start der Partie in einer gut gefüllten Halle des ThSV Eisenach, kamen die Lemgoer besser ins Spiel und führten bereits nach wenigen Minuten mit 6:2. DHfK-Coach Michael Biegler nutzte die erste Halbzeit für eine Ansprache, die sich die Leipzig

er zu Herzen nahmen und nach einer starken Phase durch Torhüter Jens Vortmann erstmals mit 7:6 in Führung gehen konnten. Nach einer zwischenzeitlichen 11:7-Führung ging es für beide Teams mit einem 13:13 in die Kabinen.

Das Biegler-Team kam stark aus der Halbzeit und setzte sich zweimal mit 18:15 und 20:17 ab. Bis in die Schlussphase hinein blieb es aber auf dem Parkett spannend. Kurz vorm Ende lagen die Lemgoer mit zwei Toren vorne, Phillipp Weber und Franz Semper konnten mit ihren Toren aber den Anschluss herstellen.