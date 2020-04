SC DHfK unterstützt Streetworker mit Schutzmasken

Schutzmasken im Vereins-Design: Mit einem Dutzend davon im Gepäck hat am Freitag SC DHfK Handball-Geschäftsführer Karsten Günther die Leipziger Streetworker überrascht. "Wir haben immer schon gesagt, dass wir unseren Teil dazu beitragen wollen, die Herausforderungen während der Corona-Pandemie schnell in den Griff bekommen", so Günther. "Mit den Masken haben die Streetworker nun die Möglichkeit, sich bei ihrer wichtigen Arbeit zu schützen". Produziert wurden und werden die DHfK-Gesichtsmasken von der Feld Textil GmbH aus Krefeld.